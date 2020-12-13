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Ситуация в Карабахе: Азербайджан заявил, что проводит контртеррористическую операцию в регионе, есть жертвы

Ситуация в Карабахе: Азербайджан заявил, что проводит контртеррористическую операцию в регионе, есть жертвы

Киев  •  УНН

 • 22047 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Силы Службы госбезопасности (СГБ) Азербайджана провели “вынужденную антитеррористическую операцию” в окрестностях поселка Гадрут в Карабахе. Об этом говорится в совместном заявлении СГБ и Минобороны республики, распространенном в воскресенье, пишет УНН.

“После подписания 10 ноября (9 ноября по киевскому времени) совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Армянская сторона обратилась к командованию миротворческого контингента РФ для помощи в выводе этих отрядов”, — говорится в заявлении ведомств.

В СГБ и Минобороны Азербайджана подчеркнули, что Баку “создал все условия для вывода армянских отрядов с указанной территории”. “Несмотря на тяжелые погодные условия, российские миротворцы обращались к спрятавшимся в лесах армянским вооруженным отрядам, заявляли о том, что приняты все необходимые меры для их эвакуации. Российские миротворцы проявили высокую ответственность и профессионализм при исполнении своих обязанностей по сохранению режима прекращения огня и эвакуации „заблудившихся“ армянских отрядов, — подчеркивается в заявлении силовых ведомств Азербайджана. — Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию”.

Баку призвал Ереван обеспечить исполнение пунктов совместного заявления о прекращении огня в Карабахе. “Азербайджанская Республика привержена исполнению пунктов, отраженных в совместном заявлении лидеров трех стран, и продолжает тесно сотрудничать с миротворческими силами Российской Федерации для обеспечения мира в регионе”, — отмечают Минобороны и СГБ Азербайджана.

Ранее, президент Армении Армен Саркисян заявил, что в связи с нарушением азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе парламент республики должен созвать внеочередное заседание и обсудить сложившуюся обстановку.

Накануне Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нарушение режима было спровоцировано армянской стороной. Минобороны страны также заявило, что в ответ на провокацию были предприняты “адекватные ответные меры” и что сейчас режим прекращения огня вновь соблюдается.

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