Азербайджан відновив наступ в Нагірному Карабасі — Міноборони Вірменії

“12 грудня азербайджанська сторона відновила наступальні дії в напрямку населених пунктів Старий Таглар-Хцаберд Республіки Арцах. Підрозділи армії оборони вживають адекватних заходів”, — йдеться в повідомленні.

У свою чергу в Азербайджані цю інформацію не підтверджують і заявляють про провокації Вірменії.

“Вірменська сторона зробила провокаційні дії на звільнених територіях Азербайджану, що супроводжувалися порушенням режиму припинення вогню. З боку Збройних сил Азербайджану було вжито адекватних заходів у відповідь. На даний час дотримується режим припинення вогню”, — заявили в Міноборони Азербайджану.

У той же час в Міноборони Росії повідомили про одне порушення режиму припинення вогню в Нагірному Карабаху: “На 23 спостережних постах російськими миротворцями ведеться цілодобовий моніторинг обстановки і контроль за дотриманням режиму припинення вогню. 11 грудня зафіксовано один випадок порушення режиму припинення вогню в Гадрутському районі”.

Нагадаємо, конфлікт в Нагірному Карабаху загострився та перейшов у фазу бойових дій 27 вересня. В ніч з 9 на 10 листопада президент Азербайджану Ільхам Алієв, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян і президент Росії Володимир Путін підписали спільну заяву про припинення бойових дій. Під контроль Азербайджану перейшли сім районів буферної зони навколо Нагірного Карабаху, які раніше контролювала Вірменія, а також частина безпосередньо Нагірного Карабаху, включаючи місто Шуша. Для підтримки перемир’я в Нагорний Карабах були введені сили російських миротворців.