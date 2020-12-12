Азербайджан возобновил наступление в Нагорном Карабахе — Минобороны Армении
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Азербайджан возобновил наступательные действия в районе Нагорного Карабаха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Армении, передает УНН.
“12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в направлении населенных пунктов Старый Таглар-Хцаберд Республики Арцах. Подразделения армии обороны принимают адекватные меры”, — говорится в сообщении.
В свою очередь в Азербайджане эту информацию не подтверждают и заявляют о провокациях Армении.
“Армянская сторона совершила провокационные действия на освобожденных территориях Азербайджана, сопровождавшиеся нарушением режима прекращения огня. Со стороны Вооруженных сил Азербайджана были приняты адекватные ответные меры. В настоящее время соблюдается режим прекращения огня”, — заявили в Минобороны Азербайджана.
В то же время в Минобороны России сообщили об одном нарушении режима прекращения огня в Нагорном Карабахе: “На 23 наблюдательных постах российскими миротворцами ведется круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. 11 декабря зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня в Гадрутском районе”.
Напомним, конфликт в Нагорном Карабахе обострился и перешел в фазу боевых действий 27 сентября. В ночь с 9 на 10 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление о прекращении боевых действий. Под контроль Азербайджана перешли семь районов буферной зоны вокруг Нагорного Карабаха, которые ранее контролировала Армения, а также часть непосредственно Нагорного Карабаха, включая город Шуша. Для поддержания перемирия в Нагорный Карабах были введены силы российских миротворцев.