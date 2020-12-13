Ситуація у Карабасі: президент Вірменії вимагає скликати парламент, після повідомлень про наступ зі сторони Баку

“12 грудня Збройні сили Азербайджану, порушивши оголошений 9 листопада режим припинення вогню, захопили село Хін-Тагер в Гадрутському районі Арцаха (невизнана Нагірно-Карабахська республіка, НКР) і рушили в бік села Хцаберд того ж району. Президент закликає терміново провести позачергове засідання парламенту, на якому будуть розглянуті причини даної ситуації в Гадрутському районі та шляхи виходу з неї”, — йдеться в заяві Саркісяна.

Він також вважає, що “до цих пір відповідні відомства уряду не представили належним чином обстановку і заходи, вжиті вірменською стороною”.

“Беручи до уваги ситуацію, що склалася, президент звертається до Міноборони і МЗС з проханням негайно довести до відома громадськості ситуацію в Арцасі, а також дії, вжиті вірменською стороною для захисту зазначених населених пунктів і ефективного дотримання режиму припинення вогню”, — наголошується в заяві.

Саркісян також підкреслив, що високо цінує досягнуте 9 листопада перемир’я, проте нагадав, що за рішенням Верховної ради Вірменії від 8 липня 1992 року Єреван зобов’язаний допомагати НКР і захищати права її населення.

Президент Росії Володимир Путін, лідер Азербайджану Ільхам Алієв і прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян 9 листопада підписали спільну заяву про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. Згідно з домовленостями, азербайджанська і вірменська сторони зупиняються на зайнятих позиціях, а в регіоні розміщуються російські миротворці. Крім того, під контроль Азербайджану повернуті Агдамський, Кельбаджарський і Лачинський райони.

Раніше Міноборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану почали наступ в Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що порушення режиму було спровоковано вірменською стороною. Міноборони країни також заявило, що у відповідь на провокацію були зроблені “адекватні заходи” і що зараз режим припинення вогню знову дотримується.