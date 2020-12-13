Ситуация в Карабахе: президент Армении требует созвать парламент, после сообщений о наступлении со стороны Баку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Армении Армен Саркисян считает, что в связи с нарушением азербайджанскими вооруженными силами перемирия в Нагорном Карабахе парламент республики должен созвать внеочередное заседание и обсудить сложившуюся обстановку. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба президентского аппарата, отмечает УНН.
“12 декабря Вооруженные силы Азербайджана, нарушив объявленный 9 ноября режим прекращения огня, захватили село Хин-Тагер в Гадрутском районе Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская республика, НКР) и выдвинулись в сторону села Хцаберд того же района. Президент призывает срочно провести внеочередное заседание парламента, на котором будут рассмотрены причины данной ситуации в Гадрутском районе и пути выхода из нее”, — говорится в заявлении Саркисяна.
Он также считает, что “до сих пор соответствующие ведомства правительства не представили должным образом обстановку и действия, предпринятые армянской стороной”.
“Принимая во внимание сложившуюся ситуацию, президент обращается к Минобороны и МИД с просьбой незамедлительно довести до сведения общественности ситуацию в Арцахе, а также действия, предпринятые армянской стороной для защиты указанных населенных пунктов и эффективного соблюдения режима прекращения огня”, — отмечается в заявлении.
Саркисян также подчеркнул, что высоко ценит достигнутое 9 ноября перемирие, однако напомнил, что по решению Верховного совета Армении от 8 июля 1992 года Ереван обязан помогать НКР и защищать права ее населения.
Президент России Владимир Путин, лидер Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно договоренностям, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы. Кроме того, под контроль Азербайджана возвращены Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.
Ранее Минобороны Армении заявило, что вооруженные силы Азербайджана начали наступление в Нагорном Карабахе. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что нарушение режима было спровоцировано армянской стороной. Минобороны страны также заявило, что в ответ на провокацию были предприняты “адекватные ответные меры” и что сейчас режим прекращения огня вновь соблюдается.