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Ситуація у Карабасі: Азербайджан заявив, що проводить контртерористичну операцію в регіоні, є жертви

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Сили Служби держбезпеки (СДБ) Азербайджану провели “вимушену антитерористичну операцію” в околицях селища Гадрут в Карабасі. Про це йдеться в спільній заяві СДБ і Міноборони республіки, поширеній у неділю, пише УНН.

“Після підписання 10 листопада (9 листопада за київським часом) спільної заяви про припинення вогню в лісах на північний захід від селища Гадрут залишилися вірменські збройні загони. Вірменська сторона звернулася до командування миротворчого контингенту РФ для допомоги у виведенні цих загонів”, — йдеться в заяві відомств.

У СДБ і Міноборони Азербайджану підкреслили, що Баку “створило всі умови для виведення вірменських загонів із вказаної території”. “Не дивлячись на важкі погодні умови, російські миротворці зверталися до вірменських збройних загонів, що сховалися у лісах, заявляли про те, що вжито всіх необхідних заходів для їх евакуації. Російські миротворці проявили високу відповідальність і професіоналізм при виконанні своїх обов’язків по збереженню режиму припинення вогню і евакуації вірменських загонів, що „заблукали“, — підкреслюється в заяві силових відомств Азербайджану. — Вони не покинули територію, а, навпаки, створили бойові позиції і зробили декілька диверсій щодо азербайджанських військових і цивільних осіб, в результаті яких загинули чотири і були поранені двоє військовослужбовців, а також поранений один цивільний. Служба державної безпеки Азербайджану була змушена провести антитерористичну операцію”.

Баку закликав Єреван забезпечити виконання пунктів спільної заяви про припинення вогню в Карабасі. “Азербайджанська Республіка прихильна виконанню пунктів, відображених в спільній заяві лідерів трьох країн, і продовжує тісно співпрацювати з миротворчими силами Російської Федерації для забезпечення миру в регіоні”, — відзначають Міноборони і СДБ Азербайджану.

Раніше, президент Вірменії Армен Саркісян заявив, що у зв’язку з порушенням азербайджанськими збройними силами перемир’я в Нагірному Карабасі парламент республіки повинен скликати позачергове засідання і обговорити ситуацію, що склалася.

Напередодні Міноборони Вірменії заявило, що збройні сили Азербайджану почали наступ в Нагірному Карабасі. Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що порушення режиму було спровоковано вірменською стороною. Міноборони країни також заявило, що у відповідь на провокацію були зроблені “адекватні заходи” і що зараз режим припинення вогню знову дотримується.

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