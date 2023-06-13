Ситуация на ЗАЭС контролируемая и стабильная - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. Ситуация на Запорожской АЭС контролируемая и стабильная. В пруду-охладителе достаточно воды. Об этом сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко во время брифинга, передает корреспондент УНН.
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«Ситуация на Запорожской АЭС у нас контролируемая и стабильная. В пруду-охладителе воды достаточно. То есть на уровне 16,6 метра – это достаточно для того, чтобы охлаждать наши реакторы. Если говорить по забору воды, то мы забираем воду из скважин, а также с ТЭЦ, которая находится возле ЗАЭС», - рассказал Малашко.
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Появились новые спутниковые снимки, на которых видно уровень обмеления притока к охлаждающему пруду Запорожской АЭС вследствие разрушения российскими оккупантами дамбы Каховской ГЭС.
11 июня в Энергоатоме сообщали, что уровень воды в пруду-охладителе ЗАЭС остается стабильным.