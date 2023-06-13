Ситуація на ЗАЕС контрольована та стабільна - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Ситуація на Запорізькій АЕС контрольована та стабільна. У ставку-охолоджувачі достатньо води. Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Ситуація на Запорізькій АЕС у нас контрольована та стабільна. В ставку охолоджувачу води достатньо. Тобто на рівні 16,6 метра – це достатньо для того, щоб охолоджувати наші реактори. Якщо говорити по забору води, то ми забираємо воду зі скважин, а також з ТЕЦ, яка знаходиться біля ЗАЕС», - розповів Малашко.
Доповнення
З'явились нові супутникові знімки, на яких видно рівень обміління притоки до охолоджувального ставка Запорізької АЕС унаслідок руйнування російськими окупантами дамби Каховської ГЕС.
11 червня у Енергоатомі повідомляли, що рівень води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС залишається стабільним.