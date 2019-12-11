Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях застряли более 270 автомобилей

"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 25/50; "Марьинка" - 0/80; "Новотроицкое" - 20/60; "Гнутово" - 20/20", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что за минувшие сутки пассажиро-транспортный поток был динамичным и значительно увеличился. В общем через КПВВ проследовало 37,5 тысячи человек и 4,2 тысячи транспортных средств.

Все КПВВ на линии разграничения начали работу вовремя. Пропускные операции осуществляются с 8:00 до 17:00.

Напомним, в районе Петровского изъяли более 40 взрывоопасных предметов.