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Ситуація на КПВВ на Донбасі: в чергах застрягли понад 270 автівок

Ситуація на КПВВ на Донбасі: в чергах застрягли понад 270 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 грудня. УНН. Зранку в середу, 11 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 275 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 25/50; "Мар’їнка" – 0/80; "Новотроїцьке" – 20/60; "Гнутове" – 20/20", - йдеться в повідомленні.

У пресслужбі додали, що за минулу добу пасажиро-транспортний потік був динамічним та значно збільшився. Загалом через КПВВ прослідувало 37,5 тисячі осіб та 4,2 тисячі транспортних засобів. 

Усі КПВВ на лінії розмежування розпочали роботу вчасно. Пропускні операції здійснюються з 8:00 до 17:00.

Нагадаємо, у районі Петрівського вилучили понад 40 вибухонебезпечних предметів.

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