У районі Петрівського сьогодні вилучили понад 40 вибухонебезпечних предметів
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. У районі Богданівки та Петрівського Донецької області сьогодні було вилучено 41 вибухонебезпечний предмет. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр ООС.
“На ділянці розведення № 3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області, сьогодні, силами та засобами ДСНС України було вилучено 41 вибухонебезпечний предмет. Окрім того, демонтовано 5 допоміжних споруд”, — йдеться в повідомленні.
Також,на ділянці розведення № 2, у районі населеного пункту Золоте Луганської області, здійснюються заходи щодо дотримання режиму “Тиша”. Обстановка залишається стабільною.
Окрім того, перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ “Станиця Луганська” сьогодні здійснювалось автобусом (33 ходки) та двома електромобілями (35 ходок).
“Перевезено 3460 пасажирів”, — зазначається в повідомленні.
Нагадаємо , 20 листопада завершився процесс розмінування у районі Богданівки та Петрівського Донецької області.
Як повідомлялося, 21 листопада у районі Петрівського розпочався демонтаж фортифікаційних споруд.