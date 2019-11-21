У районі Петрівського сьогодні розпочався демонтаж фортифікаційних споруд
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. У районі Богданівки та Петрівського Донецької області сьогодні розібрано 2 бліндажі та вилучено 3 вибухонебезпечних предмети. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресцентр ООС.
"На ділянці розведення №3, в районі населеного пункту Богданівка Донецької області сьогодні, о 12:00, розпочалися заходи з демонтажу фортифікаційних споруд та інших об’єктів військового призначення. Розібрано 2 бліндажі та вилучено 3 вибухонебезпечних предмети”, - йдеться в повідомленні.
Також, на ділянці розведення №1 (Станиця Луганська) проводяться роботи з упорядкування прилеглої до відновленого мосту території. Зокрема, посів трави та демонтаж будівельних споруд.
"Тривають заходи на ділянці розведення №2, у районі населеного пункту Золоте-4 Луганської області, щодо демонтажу заявлених фортифікаційних споруд. Сьогодні проходило упорядкування території навколо демонтованих раніше укріплень", - зазначається в повідомленні.
Нагадаємо, 20 листопада завершився процес розмінування у районі Богданівки та Петрівського Донецької області.