В районе Петровского сегодня изъяли более 40 взрывоопасных предметов
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. В районе Богдановка и Петровского Донецкой области сегодня было изъято 41 взрывоопасный предмет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
“На участке разведения № 3, в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области, сегодня, силами и средствами ГСЧС Украины был изъят 41 взрывоопасный предмет. Кроме того, демонтировано 5 вспомогательных сооружений”, — говорится в сообщении.
Также, на участке разведения № 2, в районе населенного пункта Золотое Луганской области, осуществляются мероприятия по соблюдению режима “Тишина”. Обстановка остается стабильной.
Кроме того, перевозка населения между восстановленным мостом и КПВВ “Станица Луганская” сегодня осуществлялась автобусом (33 ходки) и двумя электромобилями (35 ходок).
“Перевезено 3460 пассажиров”, — отмечается в сообщении.
Напомним, 20 ноября завершился процесс разминирования в районе Богдановки и Петровского Донецкой области.
Как сообщалось, 21 ноября в районе Петровского начался демонтаж фортификационных сооружений.