Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях застряли более 200 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Утром в четверг, 2 января, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе проведения ООС в очередях застряли 210 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/40; "Марьинка" - 0/70; "Новотроицкое" - 25/30; "Гнутово" - 20/15", - говорится в сообщениях.
За минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, интенсивность пассажиро-транспортного потока уменьшилась. В общем через КПВВ последовало 5,8 тысячи человек и 1,4 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
Напомним, 31 декабря прошлого года на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 тысяч граждан. Отказано в пропуске было около 100 лицам.