Ситуація на КПВВ на Донбасі: в чергах застрягли понад 200 автівок
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Зранку в четвер, 2 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 210 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/40; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 25/30; "Гнутове" – 20/15", - йдеться вповідомленні.
За минулу добу, у порівнянні з попередньою, інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 5,8 тисячі осіб та 1,4 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.
Нагадаємо, 31 грудня минулого року на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян. Відмовлено у пропуску було близько 100 особам.