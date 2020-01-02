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Ситуація на КПВВ на Донбасі: в чергах застрягли понад 200 автівок

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 січня. УНН. Зранку в четвер, 2 січня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі проведення ООС у чергах застрягли 210 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.    

"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/40; "Мар’їнка" – 0/70; "Новотроїцьке" – 25/30; "Гнутове" – 20/15", - йдеться вповідомленні. 

За минулу добу, у порівнянні з попередньою, інтенсивність пасажиро-транспортного потоку зменшилась. Загалом через КПВВ прослідувало 5,8 тисячі осіб та 1,4 тисячі транспортних засобів. 

Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.

Нагадаємо, 31 грудня минулого року на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян. Відмовлено у пропуску було близько 100 особам.

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