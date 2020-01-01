На Новий рік в Україну приїхали 95 тисяч громадян, близько сотні не впустили
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. За минулу добу, 31 грудня минулого року на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян. Відмовлено у пропуску було близько 100 особам. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу Держприкордонслужби.
“Всього за минулу добу на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян. Причому в нашу державу прослідувало майже 95 тисяч осіб, тоді як з України оформлено 80 тисяч осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів”, — йдеться в повідомленні.
Особлива увага на кордоні приділяється безпеці пасажирів.
“Загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску близько 100 особам, із них — більше 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону”, — зазначається в повідомленні.
Окрім того, прикордонні наряди, що несуть службу в пунктах пропуску і по за ними, посилено кінологами зі службовими собаками, а для тривалого віддаленого несення служби прикордонників забезпечено усім необхідним.
Нагадаємо, у КПВВ на Донбасі у чергах застрягли понад 30 автомобілів.