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На Новий рік в Україну приїхали 95 тисяч громадян, близько сотні не впустили

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 січня. УНН. За минулу добу, 31 грудня минулого року на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян. Відмовлено у пропуску було близько 100 особам. Про це УНН повідомляє з посилання на пресслужбу Держприкордонслужби.

“Всього за минулу добу на в’їзд та виїзд з України було оформлено 175 тисяч громадян. Причому в нашу державу прослідувало майже 95 тисяч осіб, тоді як з України оформлено 80 тисяч осіб. Крім того, протягом доби оформлено близько 30 тисяч транспортних засобів”, — йдеться в повідомленні.

Особлива увага на кордоні приділяється безпеці пасажирів.

“Загалом під час заходів прикордонного контролю за добу відмовлено у пропуску близько 100 особам, із них — більше 20 потенційним нелегальним мігрантам, виявлено 9 недійсних документів, 21 особу було затримано за незаконний перетин кордону”, — зазначається в повідомленні.

Окрім того, прикордонні наряди, що несуть службу в пунктах пропуску і по за ними, посилено кінологами зі службовими собаками, а для тривалого віддаленого несення служби прикордонників забезпечено усім необхідним.

Нагадаємо, у КПВВ на Донбасі у чергах застрягли понад 30 автомобілів.

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