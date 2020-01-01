У КПВВ на Донбасі у чергах застрягли понад 30 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Сьогодні зранку в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил на в’їзд та виїзд перебувало понад 30 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
“Новорічна ніч на лінії розмежування пройшла спокійно. Усі КПВВ сьогодні відкрились вчасно та працюють в штатному режимі. Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: „Майорське“ — 0/0; „Мар’їнка“ — 0/0; „Новотроїцьке“ — 30/0; „Гнутове“ — 3/0”, — вказали у відомстві.
За минулу добу пасажиро-транспортний потік був невеликий. Загалом через КПВВ прослідувало 10,2 тисячі осіб та 1,6 тисячі транспортних засобів.
Нагадаємо, 31 грудня 2019 року бойовики обстріляли позиції Об’єднаних сил з озброєння БТР.