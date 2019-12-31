Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з озброєння БТР
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню - з озброєння БТР обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. З озброєння БТР противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - йдеться у повідомленні.
За даними пресцентру, сьогодні, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не має.
Нагадаємо, 30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню внаслідок чого був поранений один військовослужбовець.