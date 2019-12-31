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Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з озброєння БТР

Бойовики обстріляли позиції Об'єднаних сил з озброєння БТР

Київ • УНН

 • 10316 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Бойовики на Донбасі один раз порушили режим припинення вогню - з озброєння БТР обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Зайцеве, передає УНН із посиланням на пресцентр ООС.

"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 1 раз порушили режим припинення вогню. З озброєння БТР противник обстріляв позиції наших підрозділів поблизу населеного пункту Зайцеве, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", - йдеться у повідомленні.

За даними пресцентру, сьогодні, 31 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил не має.

Нагадаємо, 30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню внаслідок чого був поранений один військовослужбовець.

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