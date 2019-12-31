ООС: бойовики два рази обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 31 грудня. УНН. 30 грудня збройні формування Російської Федерації 2 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресцентр штабу ООС.
Обидва випадки зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".
Вчора, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення.
З початку цієї доби, 31 грудня, російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку немає.
Нагадаємо, ситуація на ділянках розведення військ залишається стабільною.