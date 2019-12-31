ООС: боевики два раза обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из снайперских винтовок. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала текущих суток, 31 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.
Напомним, ситуация на участках разведения войск остается стабильной.