ООС: боевики два раза обстреляли украинские позиции, есть раненый

Оба случая зафиксированы вблизи населенных пунктов Новомихайловка и Пески, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

Вчера, 30 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

С начала текущих суток, 31 декабря, российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь с нашей стороны нет.

Напомним, ситуация на участках разведения войск остается стабильной.