Ситуація на ділянках розведення військ залишається стабільною – ООС
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Ситуація на ділянках розведення військ в районі проведення операції Об’єднаних сил на сході України залишається стабільною. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“На ділянці розведення № 1 ситуація залишається стабільною. Режим „тиша“ дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ „Станиця Луганська“ здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4000 пасажирів”, — йдеться у повідомленні.
За інформацією штабу, представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів.
“Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу. На ділянках розведення № 2 та № 3 обстановка стабільна. тривають заходи щодо дотримання режиму тиші”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за інформацією штабу ООС, 28 грудня ситуація на ділянках розведення військ залишалася стабільною.