У штабі ООС відзвітували про ситуацію на ділянках розведення військ
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Ситуація на ділянках розведення військ в районі проведення операції Об'єднаних сил на сході України залишається стабільною, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
На ділянці розведення №1 ситуація залишається стабільною. Режим тиші дотримується. Перевезення населення між відновленим мостом та КПВВ "Станиця Луганська" здійснюється автобусом та двома електромобілями. Перевезено близько 4100 пасажирів. Представники ДСНС України щоденно, з обох боків дороги, проводять обстеження місцевості на наявність вибухонебезпечних предметів. Співробітники Міжнародного комітету Червоного Хреста, у разі потреби, надають людям медичну допомогу.
На ділянках розведення №2 та №3 обстановка стабільна. тривають заходи щодо дотримання режиму тиші.
Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" в районі проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області працювати не буде.