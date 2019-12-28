КПВВ "Майорське" 29 грудня не працюватиме
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. У неділю, 29 грудня, контрольний пункт в'їзду-виїзду "Майорське" в районі проведення операції Об'єднаних сил у Донецькій області працювати не буде, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"До уваги громадян! Відповідно до розпорядження Командувача об’єднаних сил, з технічних причин пропускні операції через контрольний пункт в’їзду-виїзду "Майорське" 29 грудня цього року здійснюватись не будуть", - повідомили у пресцентрі.
Державна прикордонна служба просить всіх громадян з розумінням поставитись до тимчасових незручностей та скористатися іншими контрольними пунктами в’їзду-виїзду для перетину лінії розмежування.
Нагадаємо, Як стало відомо “Коммерсант”, Київ і бойовики з тимчасово окупованих районів Донбасу узгодили точну дату обміну полоненими за формулою “всіх встановлених на всіх встановлених”. Його здійснять 29 грудня.