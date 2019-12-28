КПВВ "Майорское" 29 декабря работать не будет
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. В воскресенье, 29 декабря, контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" в районе проведения операции Объединенных сил в Донецкой области работать не будет, сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
"Вниманию граждан! Согласно распоряжению командующего объединенных сил, по техническим причинам пропускные операции через контрольный пункт въезда-выезда "Майорское" 29 декабря этого года осуществляться не будут", - сообщили в пресс-центре.
Государственная пограничная служба просит всех граждан с пониманием отнестись ко временным неудобствам и воспользоваться другими контрольными пунктами въезда-выезда для пересечения линии разграничения.
Напомним, как стало известно "Коммерсант", Киев и боевики из временно оккупированных районов Донбасса согласовали точную дату обмена пленными по формуле "всех установленных на всех установленных". Его проведут 29 декабря.