Ситуация на участках разведения войск остается стабильной - ООС
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. Ситуация на участках разведения войск в районе проведения операции Объединенных сил на востоке Украины остается стабильной. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
“На участке разведения № 1 ситуация остается стабильной. Режим „Тишина“ соблюдается. Перевозки населения между восстановленным мостом и КПВВ „Станица Луганская“ осуществляется автобусом и двумя электромобилями. Перевезено около 4000 пассажиров”, — говорится в сообщении.
По информации штаба, представители ГСЧС Украины ежедневно, с обеих сторон дороги, проводят обследование местности на наличие взрывоопасных предметов.
“Сотрудники Международного комитета Красного Креста, в случае необходимости, оказывают людям медицинскую помощь. На участках разведения № 2 и № 3 обстановка стабильная. продолжаются мероприятия по соблюдению режима тишины”, — говорится в сообщении.
Напомним, по информации штаба ООС, 28 декабря ситуация на участках разведения войск оставалась стабильной.