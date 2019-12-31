Боевики обстреляли позиции Объединенных сил из вооружения БТР
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. Боевики на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня - из вооружения БТР обстреляли позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Зайцево, передает УНН со ссылкой на пресс-центр ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 1 раз нарушили режим прекращения огня. Из вооружения БТР противник обстрелял позиции наших подразделений вблизи населенного пункта Зайцево, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, сегодня, 31 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Напомним, 30 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 2 раза нарушили режим прекращения огня в результате чего был ранен один военнослужащий.