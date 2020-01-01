В КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 30 автомобилей

"Новогодняя ночь на линии разграничения прошла спокойно. Все КПВВ сегодня открылись вовремя и работают в штатном режиме. Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 0/0; "Марьинка" - 0/0; "Новотроицкое" - 30/0; "Гнутово" - 3/0", - указали в ведомстве.

За прошедшие сутки пассажиро-транспортный поток был невелик. В общем через КПВВ последовало 10,2 тысячи человек и 1,6 тысячи транспортных средств.

Напомним, 31 декабря 2019 года боевики обстреляли позиции Объединенных сил по вооружению БТР.