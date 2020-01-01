На Новый год в Украине приехали 95 тысяч граждан, около сотни не пустили

“Всего за минувшие сутки на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 тысяч граждан. Причем в наше государство последовало почти 95 тысяч человек, тогда как из Украины оформлено 80 тысяч человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 30 тысяч транспортных средств”, — говорится в сообщении.

Особое внимание на границе уделяется безопасности пассажиров.

“Всего в ходе мероприятий пограничного контроля в сутки отказано в пропуске около 100 лицам, из них — более 20 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек был задержан за незаконное пересечение границы”, — отмечается в сообщении.

Кроме того, пограничные наряды, несущие службу в пунктах пропуска и вне ними, усиленно кинологами со служебными собаками, а для длительного удаленного несения службы пограничников обеспечен всем необходимым.

Напомним, в КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 30 автомобилей.