На Новый год в Украине приехали 95 тысяч граждан, около сотни не пустили
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. За прошедшие сутки, 31 декабря прошлого года на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 000 граждан. Отказано в пропуске было около 100 лицам. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.
“Всего за минувшие сутки на въезд и выезд из Украины было оформлено 175 тысяч граждан. Причем в наше государство последовало почти 95 тысяч человек, тогда как из Украины оформлено 80 тысяч человек. Кроме того, в течение суток оформлено около 30 тысяч транспортных средств”, — говорится в сообщении.
Особое внимание на границе уделяется безопасности пассажиров.
“Всего в ходе мероприятий пограничного контроля в сутки отказано в пропуске около 100 лицам, из них — более 20 потенциальным нелегальным мигрантам, выявлено 9 недействительных документов, 21 человек был задержан за незаконное пересечение границы”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, пограничные наряды, несущие службу в пунктах пропуска и вне ними, усиленно кинологами со служебными собаками, а для длительного удаленного несения службы пограничников обеспечен всем необходимым.
Напомним, в КПВВ на Донбассе в очередях застряли более 30 автомобилей.