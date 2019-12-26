Ситуация на КПВВ на Донбассе: в очередях насчитали 260 автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 26 декабря. УНН. Утром в четверг, 26 декабря, на контрольных пунктах въезда-выезда в районе провдення ООС в очередях застрягли 260 автомобилей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств: "Майорское" - 10/55; "Марьинка" - 0/90; "Новотроицкое" - 30/30; "Гнутово" - 25/20", - говорится в сообщении.
В общем через КПВВ проследовало 36,4 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств.
Все КПВВ на линии разграничения функционируют по графику зимнего периода, пропускные операции осуществляются с 08.00 до 17.00.
Напомним, в Украине упростили пересечение границы Херсонской области с Крымом для детей от 14 до 16 лет.