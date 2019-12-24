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Уряд спростив перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей віком від 14 до 16 років

Уряд спростив перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей віком від 14 до 16 років

Київ • УНН

 • 13095 перегляди

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні спростили перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей від 14 до 16 років. Тепер, якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.

"Спрощуємо перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей від 14 до 16 років", - написав Гончарук.

Так, якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ:

— за наявності паспорта України (ID картки) або закордонного паспорта громадянина України;

— за наявності інформації про навчання в ЄДЕБО (Єдиній державній електронній базі з питань освіти).

"Кожен має право на освіту! Відтепер діти від 14 до 16 років, народжені в Криму, легше здобуватимуть її в Україні", - додав Прем’єр.

Зазначається, що у разі подальшої мандрівки дитини для виїзду за кордон буде застосовуватися стандартна процедура для перетину кордону України.

Як раніше повідомляв УНН, на території Автономної Республіки Крим залишилися жити понад 450 тисяч наших дітей. Низка процедурних питань щодо реалізації цими дітьми своїх конституційних прав залишалась не вирішена, серед них і перетин кордону.

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