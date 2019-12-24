Уряд спростив перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей віком від 14 до 16 років

КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Україні спростили перетин межі Херсонщини з Кримом для дітей від 14 до 16 років. Тепер, якщо діти навчаються на території материкової України, то зможуть самостійно перетинати КПВВ. Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram-каналі, передає УНН.