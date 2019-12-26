Ситуація на КПВВ на Донбасі: в чергах нарахували 260 автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 грудня. УНН. Зранку в четвер, 26 грудня, на контрольних пунктах в'їзду-виїзду в районі провдення ООС у чергах застрягли 260 автомобілів. Про це УНН повідомили у пресслужбі Держприкордонслужби.
"Сьогодні зранку в КПВВ на в’їзд та виїзд знаходилася така кількість транспортних засобів: "Майорське" – 10/55; "Мар’їнка" – 0/90; "Новотроїцьке" – 30/30; "Гнутове" – 25/20", - йдеться в повідомленні.
Загалом через КПВВ прослідувало 36,4 тисячі осіб та 4,5 тисячі транспортних засобів.
Усі КПВВ на лінії розмежування функціонують за графіком зимового періоду, пропускні операції здійснюються з 08.00 до 17.00.
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