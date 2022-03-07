Ситуация в Киевской области: названы самые опасные направления

Детали

Продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района.

Оккупанты продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.

Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области.

Во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.

Напомним

На подходе к Киеву сосредоточено большое количество российских войск и техники.