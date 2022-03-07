Ситуация в Киевской области: названы самые опасные направления
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. По состоянию на сегодня самыми опасными направлениями в Киевской области остаются Житомирская трасса, Буча-Ирпень-Гостомель, Макаров, а также север Вышгородского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Алексея Кулебу.
Детали
Продолжаются бои на территории некоторых населенных пунктов Барышевской, Калитянской и Великодимерской территориальных общин Броварского района.
Оккупанты продолжают накапливать войска и технику, обстреливают жилые массивы и критическую инфраструктуру.
Постоянные тревоги возможного авианалета почти по всей области.
Во всех районах Киевской области продолжается борьба с диверсионными группами.
Напомним
На подходе к Киеву сосредоточено большое количество российских войск и техники.