Ситуація на Київщині: названо найнебезпечніші напрямки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 березня. УНН. Станом на сьогодні найнебезпечнішими напрямками у Київській області залишаються Житомирська траса, Буча-Ірпінь-Гостомель, Макаров, а також північ Вишгородського району. Про це повідомляє УНН із посиланням на голову Київської обласної державної адміністрації Олексія Кулебу.
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Тривають бої на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад Броварського району.
Окупанти продовжують накопичувати війська та техніку, обстрілюють житлові масиви та критична інфраструктура.
Постійні тривоги можливого авіанальоту майже по всій області.
В усіх районах Київщини триває боротьба з диверсійними групами.
Нагадаємо
На підході до Києва зосереджено велику кількість російських військ і техніки.