Битва за Київ це ключова битва наступних днів – радник міністра МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. На підході до Києва концентрується велика кількість російського війська і російської техніки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в телемарафоні, передає УНН.
Цитата
"На підходах до Києва концентрується достатньо велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ це ключова битва наступних днів".
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