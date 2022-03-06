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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 54605 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 111013 перегляди

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Битва за Київ це ключова битва наступних днів – радник міністра МВС

Битва за Київ це ключова битва наступних днів – радник міністра МВС

Київ • УНН

 • 517982 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. На підході до Києва концентрується велика кількість російського війська і російської техніки. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко в телемарафоні, передає УНН.

Цитата 

"На підходах до Києва концентрується достатньо велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ це ключова битва наступних днів".

Нагадаємо 

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