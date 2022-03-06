Битва за Київ це ключова битва наступних днів – радник міністра МВС

Цитата

"На підходах до Києва концентрується достатньо велика кількість російської техніки та російських військ. Ми розуміємо, що битва за Київ це ключова битва наступних днів".

Нагадаємо

Мер міста Буча, Анатолій Федорук зазнав поранень, а спроби створити в місті гуманітарні коридори - безуспішні.