Битва за Киев это ключевая битва следующих дней - советник министра МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. На подходе к Киеву концентрируется большое количество российского войска и российской техники. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко в телемарафоне, передает УНН.
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"На подходах к Киеву концентрируется достаточно большое количество российской техники и российских войск. Мы понимаем, что битва за Киев это ключевая битва следующих дней".
Напомним
Мэр города Буча Анатолий Федорук получил ранения, а попытки создать в городе гуманитарные коридоры - безуспешны.