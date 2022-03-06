Мера Бучі Анатолія Федорука поранено - МВС

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"На жаль, безрезультатно (створити гуманітарний коридор, - Ред.). Більше того, коли були спроби людей вивезти, росіяни почали стріляти, вісім людей загинуло, із них двоє дітей. Зараз ми остаточно ці цифри перевіряємо. Більше того, був поранений мер Бучі. Інформацію перевіряємо", - заявив Денисенко.

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Обстріл людей під час евакуації з Ірпеня: окупанти вбили вісьмох мирних жителів.