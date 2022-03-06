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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 58655 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Мера Бучі Анатолія Федорука поранено - МВС

Мера Бучі Анатолія Федорука поранено - МВС

Київ • УНН

 • 521722 перегляди

КИЇВ. 6 березня. УНН. Мер міста Буча, Анатолій Федорук зазнав поранень, а спроби створити в місті гуманітарні коридори - безуспішні. Про це у телемарафоні заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, передає УНН.

Цитата 

"На жаль, безрезультатно (створити гуманітарний коридор, - Ред.). Більше того, коли були спроби людей вивезти, росіяни почали стріляти, вісім людей загинуло, із них двоє дітей. Зараз ми остаточно ці цифри перевіряємо. Більше того, був поранений мер Бучі. Інформацію перевіряємо", - заявив Денисенко.

Нагадаємо 

Обстріл людей під час евакуації з Ірпеня: окупанти вбили вісьмох мирних жителів.

Українські Національні Новини

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