Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен - МВД

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"К сожалению, безрезультатно (создать гуманитарный коридор, - Ред.). Более того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибли, из них двое детей. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи. Информацию проверяем", - заявил Денисенко.

Напомним

Обстрел людей во время эвакуации из Ирпеня: оккупанты убили восьмерых мирных жителей.