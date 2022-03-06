Мэр Бучи Анатолий Федорук ранен - МВД
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Мэр города Буча Анатолий Федорук получил ранения, а попытки создать в городе гуманитарные коридоры - безуспешны. Об этом в телемарафоне заявил советник министра внутренних дел Вадим Денисенко, передает УНН.
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"К сожалению, безрезультатно (создать гуманитарный коридор, - Ред.). Более того, когда были попытки людей вывезти, россияне начали стрелять, восемь человек погибли, из них двое детей. Сейчас мы окончательно эти цифры проверяем. Более того, был ранен мэр Бучи. Информацию проверяем", - заявил Денисенко.
Напомним
Обстрел людей во время эвакуации из Ирпеня: оккупанты убили восьмерых мирных жителей.