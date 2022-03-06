Обстріл людей під час евакуації з Ірпеня: окупанти вбили вісьмох мирних жителів

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"Російські загарбники обстріляли мирних місцевих мешканців. Загинула родина. На моїх очах дві дитини та двоє дорослих загинули. Загалом від сьогоднішніх обстрілів загинуло вісім мирних людей", — сказав Маркушин.

Нагадаємо

У Маріуполі російські війська зірвали другу спробу “зеленого коридору" для цивільних громадян. Окупанти обстрілювали місця, з яких мали б виходити люди.