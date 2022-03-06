Обстріл людей під час евакуації з Ірпеня: окупанти вбили вісьмох мирних жителів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. Під час евакуації з Ірпеня від вогню російських окупантів загинуло восьмеро мирних жителів. Про це повідомив мер міста Олександр Маркушин, інформує УНН.
Цитата
"Російські загарбники обстріляли мирних місцевих мешканців. Загинула родина. На моїх очах дві дитини та двоє дорослих загинули. Загалом від сьогоднішніх обстрілів загинуло вісім мирних людей", — сказав Маркушин.
Нагадаємо
У Маріуполі російські війська зірвали другу спробу “зеленого коридору" для цивільних громадян. Окупанти обстрілювали місця, з яких мали б виходити люди.