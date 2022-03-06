Друга спроба "зеленого коридору" в Маріуполі знову закінчилася обстрілами росіян
Київ • УНН
КИЇВ. 6 березня. УНН. В Маріуполі російські окупанти обірвали другу спробу “зеленого” коридору для цивільних громадян. Рашисти обстрілюють місця, по яких мали б виходити люди. Про це інформує полк Азов, пише УНН.
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“Ситуація у місті Маріуполь важка. Сьогодні був запланований “зелений” коридор, які вкотре зірвали війська Російської Федерації. Ця нечисть обстрілює ті місця, по яких повинні були виходити люди”, - наголосили у полку.
Деталі
Азов та Національна поліція закликають цивільних не покидати своїх бомбосховищ та ховатися у підвали, оскільки перебувати просто на вулиці небезпечно.
“Хочу наголосити на тому, що наші хлопці мужньо тримають оборону. Сьогодні ми пішли в контратаку, та дали нормального “прочухана”. Я хочу звернутися до українців: давайте всі об’єднаємося, давайте робити коктейлі Молотова, давайте палити ту нечисть та виганяти з нашої землі”, - додали там.
Доповнення
Мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що місто цілодобово знаходиться під ворожими обстрілами, і потребує гуманітарної допомоги. В ефірі одного з телеканалів він заявив про необхідність "зеленого" коридору і тиші для евакуації населення.
За минулий тиждень захисники Маріуполя знищили більше 30 одиниць ворожої бронетехніки.