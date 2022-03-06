Вторая попытка "зеленого коридора" в Мариуполе вновь закончилась обстрелами россиян

Цитата

“Ситуация в городе Мариуполь тяжелая. Сегодня был запланирован "зеленый" коридор, который в очередной раз сорвали войска Российской Федерации. Эта нечисть обстреливает те места, по которым должны были выходить люди”, - отметили в полку.

Детали

Азов и Национальная полиция призывают гражданских не покидать своих бомбоубежищ и прятаться в подвалы, поскольку просто находиться на улице опасно.

“Хочу подчеркнуть, что наши ребята мужественно держат оборону. Сегодня мы пошли в контратаку, и дали нормальную “взбучку”. Я хочу обратиться к украинцам: давайте все объединимся, давайте делать коктейли Молотова, давайте жечь ту нечисть и изгонять с нашей земли”, - добавили там.

Дополнение

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко заявил о том, что город круглосуточно находится под вражескими обстрелами, и нуждается в гуманитарной помощи. В эфире одного из телеканалов он заявил о необходимости "зеленого" коридора и тишины для эвакуации населения.

За прошедшую неделю защитники Мариуполя уничтожили более 30 единиц вражеской бронетехники.