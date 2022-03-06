Обстрел людей во время эвакуации из Ирпеня: оккупанты убили восемь мирных жителей
Киев • УНН
КИЕВ. 6 марта. УНН. Во время эвакуации из Ирпеня от огня российских оккупантов погибли восемь мирных жителей. Об этом сообщил мэр города Александр Маркушин, информирует УНН.
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"Российские захватчики обстреляли мирных местных жителей. Погибла семья. На моих глазах два ребенка и двое взрослых погибли. Всего от сегодняшних обстрелов погибло восемь мирных людей", - сказал Маркушин.
Напомним
В Мариуполе российские войска сорвали вторую попытку "зеленого коридора" для гражданских граждан. Оккупанты обстреливали места, из которых должны были выходить люди.