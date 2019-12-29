Ситуация на Донбассе: боевики за сутки трижды нарушили режим прекращения огня
Киев • УНН
КИЕВ. 29 декабря. УНН. В течение текущих суток боевики трижды нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинцев военных нет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу штаба ООС.
"На протяжении текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации 3 раза нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем и другого стрелкового оружия", - говорится в сообщении.
По информации штаба, два обстрелы наших позиций зафиксировано вблизи населенного пункта Новотроицкое и еще один у Николаевки, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".
"Сегодня, 29 декабря, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в сообщении.
Напомним, 28 декабря боевики на Донбассе шесть раз обстреляли позиции украинских военных.