Ситуація на Донбасі: бойовики за добу тричі порушили режим припинення вогню
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Упродовж поточної доби бойовики тричі порушили режим припинення вогню. Втрат серед українських військових немає. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу штабу ООС.
“Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації 3 рази порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із гранатометів різних систем та іншої стрілецької зброї”, — йдеться у повідомлені.
За інформацією штабу, два обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населеного пункту Новотроїцьке та ще один біля Миколаївки, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”.
“Сьогодні, 29 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 28 грудня бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військових.