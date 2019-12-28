ООС: бойовики шість разів порушили режим тиші
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Впродовж поточної доби бойовики на Донбасі шість разів обстріляли позиції українських військових, повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
"Впродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації порушили режим припинення вогню 6 разів. Противник обстріляв позиції наших підрозділів із заборонених Мінськими домовленостями 120-мм мінометів, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї", - йдеться в повідомленні.
Так, 2 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:
- поблизу Широкиного – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- біля Авдіївки – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
4 обстріли противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:
- в районі населеного пункту Кримське – з озброєння БМП;
- поряд з Оріховим – з міномету калібру 120 мм – 5 мін;
- два рази неподалік з Новолуганським – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
"Сьогодні, 28 грудня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил немає", - додали у штабі.
Нагадаємо, 27 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню.