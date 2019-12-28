ООС: бойовики 9 разів обстріляли українські позиції, є поранений
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. 27 грудня збройні формування Російської Федерації 9 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв позиції наших підрозділів з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї. Також зафіксовано активність ворожих снайперів. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресцентр штабу ООС.
6 обстрілів противник здійснив у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Схід”, а саме:
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- двічі поблизу Невельського — з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
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- два рази неподалік Мар’їнки — з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
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- два рази біля населеного пункту Піски — з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
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3 обстріли наших позицій зафіксовано у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання “Північ”, а саме:
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- поряд населеного пункту Гладосове — зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
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- неподалік з Луганським — зі станкового протитанкового гранатомету та великокаліберного кулемету;
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- поблизу Новолуганського — з гранатометів різних систем.
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Вчора, 27 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.
З початку цієї доби російські окупаційні війська один раз порушили режим припинення вогню. З ручного протитанкового гранатомету противник відкривав вогонь по позиціям українських захисників неподалік населеного пункту Широкине.
Втрат з нашого боку немає.