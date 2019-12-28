ООС: боевики 9 раз обстреляли украинские позиции, есть раненый
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. 27 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия. Также зафиксирована активность вражеских снайперов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
6 обстрелов противник совершил в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”, а именно:
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- дважды вблизи Невельского — из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;
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- два раза неподалеку от Марьинки — из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия;
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- два раза у населенного пункта Пески — из вооружения БМП, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
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3 обстрелы наших позиций зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки “Север”, а именно:
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- рядом с населенным пунктом Гладосовое — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
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- неподалеку с Луганским — со станкового противотанкового гранатомета и крупнокалиберного пулемета;
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- вблизи Новолуганского — из гранатометов различных систем.
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Вчера, 27 декабря, в результате вражеских обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.
С начала этого периода российские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня. Из ручной противотанкового гранатомета противник открывал огонь по позициям украинских защитников недалеко от населенного пункта Широкино.
Потерь с нашей стороны нет.