МВС: уряд вирішив проблему виплат ексміліціонерам-учасникам АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд вирішив проблему виплат колишнім міліціонерам — учасникам української воєнної Антитерористичної операції на Донбасі, повідомило Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.
У відомстві пояснили, що відповідно до статті 23 закону України “Про міліцію” виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або поранення працівника міліції була в шість разів меншою, аніж іншим учасникам АТО.
“Завдяки новому проєкту закону колишні працівники міліції-учасники АТО, які були поранені чи зазнали каліцтв, а також родини загиблих правоохоронців отримають одноразову виплату у розмірі різниці грошової допомоги, яку вони отримали раніше”, — заявили в МВС.
Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські “добровольці”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООН: за час конфлікту на Донбасі загинули понад 3,3 тис. цивільних
За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 — 13 200 людей.