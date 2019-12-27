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МВС: уряд вирішив проблему виплат ексміліціонерам-учасникам АТО

МВС: уряд вирішив проблему виплат ексміліціонерам-учасникам АТО

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 грудня. УНН. Уряд вирішив проблему виплат колишнім міліціонерам — учасникам української воєнної Антитерористичної операції на Донбасі, повідомило Міністерство внутрішніх справ України, передає УНН.

У відомстві пояснили, що відповідно до статті 23 закону України “Про міліцію” виплата одноразової грошової допомоги в разі загибелі або поранення працівника міліції була в шість разів меншою, аніж іншим учасникам АТО.

“Завдяки новому проєкту закону колишні працівники міліції-учасники АТО, які були поранені чи зазнали каліцтв, а також родини загиблих правоохоронців отримають одноразову виплату у розмірі різниці грошової допомоги, яку вони отримали раніше”, — заявили в МВС.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські “добровольці”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: ООН: за час конфлікту на Донбасі загинули понад 3,3 тис. цивільних

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули 13 000 — 13 200 людей.

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