МВД: правительство решило проблему выплат бывшим милиционерам-участникам АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Правительство решило проблему выплат бывшим милиционерам - участникам украинской военной Антитеррористической операции на Донбассе, сообщило Министерство внутренних дел Украины, передает УНН.
В ведомстве пояснили, что согласно статье 23 закона Украины “О милиции” выплата единовременной денежной помощи в случае гибели или ранения работника милиции была в шесть раз меньше, чем остальным участникам АТО.
“Благодаря новому проекту закона бывшие работники милиции-участники АТО, которые были ранены или получили увечья, а также семьи погибших правоохранителей получат единовременную выплату в размере разницы денежной помощи, которую они получили раньше”, — заявили в МВД.
Вооруженный конфликт в Донбассе продолжается с 2014 года после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские “добровольцы”.
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По данным ООН, с марта 2014-го до 31 октября 2019 года в результате вооруженного конфликта на Донбассе погибли 13000 — 13200 человек.