ООН: за час конфлікту на Донбасі загинули понад 3,3 тис. цивільних
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. З квітня 2014 року до 9 червня поточного року понад 3,3 тис. цивільних осіб загинули внаслідок збройного конфлікту на сході України. Про це під час брифінгу в Києві заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Фіона Фрейзер, передає кореспондент УНН.
"П’ять років минуло, але конфлікт триває. Тоді, як і зараз, цивільні страждають від конфлікту, вплив якого має безліч форм. Смерть і поранення є найчастішими наслідками. З квітня 2014 року до 9 червня щонайменше 3 332 цивільних осіб загинуло, а більше 7 тис. зазнали поранень", - наголосила Фрейзер.
З її слів, з 1 січня до 9 червня цього року УВКПЛ задокументувало 70 жертв серед цивільного населення на Донбасі – 12 загиблих і 58 поранених.
Нагадаємо, за даними ООН, за три місяці на сході України 10 цивільних загинули, 35 зазнали поранень.