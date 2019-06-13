За три місяці на сході України 10 цивільних загинули, 35 зазнали поранень - ООН
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Збройний конфлікт на сході України забрав життя 10 цивільних осіб. Про це йдеться в доповіді, яку оприлюднило сьогодні Управління ООН з прав людини, передає УНН.
За період, охоплений доповіддю, - з 16 лютого до 15 травня 2019 року – 10 цивільних осіб загинули, а 35 зазнали поранень внаслідок артилерійських обстрілів, вогню зі стрілецької зброї та легких озброєнь, а також через міни та вибухонебезпечні предмети.
Зазначається, що ці цифри є найнижчими порівняно з аналогічними періодами 2015-2018 років, регулярні перестрілки продовжують становити постійну загрозу життю, здоров’ю і майну цивільного населення.
Як повідомляв УНН, вчора бойовики здійснили 28 обстрілів позицій українських військових, одного захисника поранено.